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Обстрел аэродрома в Луцке: погибли два человека, шестеро ранены

Новина українською →
Луцк, Пятница 11 марта 2022 09:46
Обстрел аэродрома в Луцке: погибли два человека, шестеро ранены Фото: в результате ракетного удара по Луцку погибли два человека, еще 6 ранены (t.me.vlastinet)
Автор: Мария Кучерявец

Количество погибших в результате ракетного удара врага по аэродрому в Луцке возросло до двух. Шесть человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Волынской областной военной администрации Юрия Погуляйко во время видеообращения.

"Сегодня утром примерно в 05:45 произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены с бомбардировщика армии РФ по объектам военного аэродрома Луцка. К сожалению есть человеческие потери. Информация о погибших на данный момент: обнаружены два погибших военнослужащих. Раненых разной степени тяжести шесть", - сказал он.

Напомним, сегодня 11 марта, утром российские войска нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

Впоследствии стало известно, что в Луцке в результате ракетного удара по аэродрому погиб человек однако позже стало известно о двух жертвах.

В Офис президента уже отреагировали на сегодняшние взрывы в городах Луцк, Днепр и Ивано-Франковск.

Там назвали это продолжением разрушительной войны России против гражданских и крупных городов Украины.

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