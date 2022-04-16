UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские оккупанты начинают мародерствовать сами у себя: СБУ перехватила разговор

Фото: российские оккупанты начинают мародерствовать сами у себя (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Новоприбывшие в ряды российских войск вместо огневой подготовки учатся мародерствовать. Они начинают грабить прямо на тренировочных базах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечают в ведомстве, Россия несет тяжелые потери от украинских защитников, а потому для пополнения своего войска не пренебрегает никем.

Так, в перехваченном разговоре один из военных инструкторов РФ жалуется, что новая партия новобранцев не совсем пригодна для войны: "Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде...".

По его словам, "новенькие" так много слышали о мародерстве передовых групп оккупантов, что вместо огневой подготовки "оттачивают навыки" грабительства, причем прямо на тренировочных базах РФ.

"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим - там какой-то зам дивизии был... Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*бы из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!"- возмущается инструктор.

Напомним, недавно СБУ перехватила разговор российских оккупантов, в котором 27-летний контрактник из Астрахани хвастается тем, как издевался над украинскими пленными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна России против Украины