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Российские оккупанты начинают мародерствовать сами у себя: СБУ перехватила разговор

Новина українською →
Киев, Суббота 16 апреля 2022 12:27
Российские оккупанты начинают мародерствовать сами у себя: СБУ перехватила разговор Фото: российские оккупанты начинают мародерствовать сами у себя (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Новоприбывшие в ряды российских войск вместо огневой подготовки учатся мародерствовать. Они начинают грабить прямо на тренировочных базах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечают в ведомстве, Россия несет тяжелые потери от украинских защитников, а потому для пополнения своего войска не пренебрегает никем.

Так, в перехваченном разговоре один из военных инструкторов РФ жалуется, что новая партия новобранцев не совсем пригодна для войны: "Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде...".

По его словам, "новенькие" так много слышали о мародерстве передовых групп оккупантов, что вместо огневой подготовки "оттачивают навыки" грабительства, причем прямо на тренировочных базах РФ.

"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим - там какой-то зам дивизии был... Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*бы из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!"- возмущается инструктор.

Напомним, недавно СБУ перехватила разговор российских оккупантов, в котором 27-летний контрактник из Астрахани хвастается тем, как издевался над украинскими пленными.

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