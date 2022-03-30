UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские оккупанты имеют существенные проблемы с техникой и несут значительные потери, - Генштаб

Российские оккупанты имеют проблемы с техникой (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия и дальше продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Сообщается, что враг имеет существенные трудности с вводом в боевой состав техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

В частности, в 163-в российском танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии выявлено значительное количество нетрудоспособной техники. Также оккупанты хотят транспортировать неисправную технику на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей, для дальнейшего восстановления.

Кроме того, российские оккупанты продолжают нести значительные потери. 28 марта, в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Отмечается, что их число ориентировочно составляет 200 человек.

Также Беларусь и дальше продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил РФ, аэродромную и транспортную сети, а также места для размещения пусковых установок крылатых и баллистических ракет.

К тому же Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных учреждений на своей территории. Так, в течение последних суток в населенный пункт Наровля Гомельской области прибыло большое количество российских военнослужащих с разной степенью тяжести ранения.

Ранее мы сообщали, что украинская ПВО сбила три российских истребителя на Слобожанском направлении.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 35-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВторжение России в Украину