RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські окупанти мають суттєві проблеми з технікою та зазнають значних втрат, - Генштаб

Російські окупанти мають проблеми з технікою (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія і далі продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Повідомляється, що ворог має суттєві труднощі з введенням до бойового складу техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зокрема, у 163-у російському танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатної техніки. Також окупанти хочуть транспортувати несправну техніку на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів, для подальшого відновлення.

Окрім того, російські окупанти і далі продовжують зазнавати значних втрат. 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Зазначається, що їх число орієнтовно складає 200 осіб.

Також Білорусь і далі продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил РФ, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет.

До того ж Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. Так, протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області прибула велика кількість російських військовослужбовців з різним ступенем важкості поранення.

Раніше ми повідомляли, що українська ППО збила три російських винищувачі на Слобожанському напрямку.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 35-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВторгнення Росії до України