Российские оккупанты хотят обстрелять оккупированные Пологи и обвинить в этом ВСУ
Российские военные планируют обстрелять оккупированные Пологи в Запорожской области. В частности, они предупреждают население о якобы обстрелах от Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Силы обороны Запорожского края.
Сообщается, что оккупанты проводят провокации в городе Пологи Запорожской области.
Враг заявил, что якобы ВСУ планируют обстрелять из артиллерии мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.
"Оккупанты объезжают кварталы населенного пункта и предупреждают об обстрелах со стороны ВСУ, которые якобы готовятся и будут проведены в скором времени", - говорится в сообщении.
В ВСУ сообщили, что военнослужащие, которые держат оборону на Запорожском направлении, боевых действий, которые могут нести угрозу жизни и здоровью гражданскому населению в городах и селах – не проводили и не проводят.
"Обвинения российскими оккупантами наших защитников проводится с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины и прикрытия преступлений против мирных людей, которые они совершили", - добавили силы обороны.
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