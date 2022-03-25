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Российские оккупанты хотят обстрелять оккупированные Пологи и обвинить в этом ВСУ

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Запорожская область, Пятница 25 марта 2022 13:32
Российские оккупанты хотят обстрелять оккупированные Пологи и обвинить в этом ВСУ Оккупанты хотят обстрелять оккупированные Пологи (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские военные планируют обстрелять оккупированные Пологи в Запорожской области. В частности, они предупреждают население о якобы обстрелах от Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Силы обороны Запорожского края.

Сообщается, что оккупанты проводят провокации в городе Пологи Запорожской области.

Враг заявил, что якобы ВСУ планируют обстрелять из артиллерии мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.

"Оккупанты объезжают кварталы населенного пункта и предупреждают об обстрелах со стороны ВСУ, которые якобы готовятся и будут проведены в скором времени", - говорится в сообщении.

В ВСУ сообщили, что военнослужащие, которые держат оборону на Запорожском направлении, боевых действий, которые могут нести угрозу жизни и здоровью гражданскому населению в городах и селах – не проводили и не проводят.

"Обвинения российскими оккупантами наших защитников проводится с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины и прикрытия преступлений против мирных людей, которые они совершили", - добавили силы обороны.

Ранее мы сообщали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.

Также мы писали, что под Изюмом враг понес потери, сбиты два российских самолета.

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