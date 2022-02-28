Российские оккупанты хотят использовать жителей Херсона в качестве живого щита, - ОГА

Российские оккупанты планируют использовать жителей Херсона в качестве живого щита для захвата украинских городов. В ближайшее время противник хочет организовать "эвакуацию" горожан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную государственную администрацию.
Отмечается, что оккупанты завладели украинской военной формой и под видом сил территориальной обороны планируют организовать "эвакуацию" жителей Херсона. Противни хочет собрать мирных граждан и на автобусах отправить в Киев. Сопровождать колонну будет вражеская техника.
"Поэтому просим не выходить на "эвакуацию". Власти, ВСУ (Вооруженные силы Украины - ред.), ТрО, правоохранители не планируют ее проводить", - предупредили в ОГА.
Там напомнили, что эвакуацию населения проводят только местные власти. Также жителей Херсона призвали не вестись на фейки и провокации, и доверять только официальным источникам информации.
Напомним, в Украине с начала нападения России погибли более 350 мирных жителей, в том числе 14 детей.
Боевые действия на территории Украины продолжаются пятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.