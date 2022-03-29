Российские оккупанты активно наступают в направлении Славянска, - Генштаб

Российская армия уже 34-й день жестко разрушает украинские города. Также агрессор усилил наступательные способности в направлении города Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Также отмечается, что противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и он продолжает нести потери.

"Враг усилил наступательные способности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й армии западного военного округа в направлении на Славянск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты осуществляют перегруппировку войск, чтобы перебрасывать их на другие направления.

Ранее мы сообщали, что ВСУ сожгли российский бронированный автомобиль "Тайфун".

Также мы писали, что украинские десантники ликвидировали российскую колонну, двигавшуюся на Николаев.

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