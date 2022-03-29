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Российские оккупанты активно наступают в направлении Славянска, - Генштаб

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российская армия уже 34-й день жестко разрушает украинские города. Также агрессор усилил наступательные способности в направлении города Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что оккупанты осуществляют перегруппировку войск, чтобы перебрасывать их на другие направления.

"Враг усилил наступательные способности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й армии западного военного округа в направлении на Славянск", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и он продолжает нести потери.

Ранее мы сообщали, что ВСУ сожгли российский бронированный автомобиль "Тайфун".

Также мы писали, что украинские десантники ликвидировали российскую колонну, двигавшуюся на Николаев.

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