Российские оккупанты активно наступают в направлении Славянска, - Генштаб

Российская армия уже 34-й день жестко разрушает украинские города. Также агрессор усилил наступательные способности в направлении города Славянск Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Отмечается, что оккупанты осуществляют перегруппировку войск, чтобы перебрасывать их на другие направления.
"Враг усилил наступательные способности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й армии западного военного округа в направлении на Славянск", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и он продолжает нести потери.
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