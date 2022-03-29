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Російські окупанти активно наступають в напрямку Слов'янська, - Генштаб

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російська армія вже 34-й день жорстко руйнує українські міста. Також агресор посилив наступальні спроможності в напрямку міста Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що окупанти здійснюють перегрупування військ, аби перекидати їх на інші напрямки.

"Ворог посилив наступальні спроможності угруповання окремими підрозділами зі складу 20-ї армії західного воєнного округу у напрямку на Слов'янськ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення і він продовжує зазнавати втрат.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ спалили російський броньований автомобіль "Тайфун".

Також ми писали, що українські десантники ліквідували російську колону, що рухалася на Миколаїв.

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