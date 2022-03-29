Російські окупанти активно наступають в напрямку Слов'янська, - Генштаб

Російська армія вже 34-й день жорстко руйнує українські міста. Також агресор посилив наступальні спроможності в напрямку міста Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Також зазначається, що противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення і він продовжує зазнавати втрат.

"Ворог посилив наступальні спроможності угруповання окремими підрозділами зі складу 20-ї армії західного воєнного округу у напрямку на Слов'янськ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти здійснюють перегрупування військ, аби перекидати їх на інші напрямки.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ спалили російський броньований автомобіль "Тайфун".

Також ми писали, що українські десантники ліквідували російську колону, що рухалася на Миколаїв.

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