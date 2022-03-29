ru ua
Вт, 29 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские оккупанты активно наступают в направлении Славянска, - Генштаб

Новина українською →
Славянск, Вторник 29 марта 2022 20:16
Российские оккупанты активно наступают в направлении Славянска, - Генштаб Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российская армия уже 34-й день жестко разрушает украинские города. Также агрессор усилил наступательные способности в направлении города Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что оккупанты осуществляют перегруппировку войск, чтобы перебрасывать их на другие направления.

"Враг усилил наступательные способности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й армии западного военного округа в направлении на Славянск", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник ослаблен, дезориентирован, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и он продолжает нести потери.

Ранее мы сообщали, что ВСУ сожгли российский бронированный автомобиль "Тайфун".

Также мы писали, что украинские десантники ликвидировали российскую колонну, двигавшуюся на Николаев.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Вторжение России в Украину
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле