Российские оккупанты 43 раза атаковали украинские больницы, - ВОЗ

С начала полномасштабной войны России против Украины вражеские войска 43 раза атаковали украинские медучреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса на заседании Совета безопасности ООН.

Он также заявил опро том, что ООН не может доставить в Сумы и Мариуполь гуманитарную помощь, потому что эти города постоянно обстреливают российские военные.

Напомним, 9 марта, российские военные сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе Донецкой области. В результате этого пострадали 17 человек, среди которых дети, женщины, и врачи. Трое человек погибли, среди них один ребенок - девочка.

Позже в Мариуполе скончалась одна из беременных женщин, которая пострадала во время бомбардировки роддома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.