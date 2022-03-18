UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские оккупанты 43 раза атаковали украинские больницы, - ВОЗ

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

С начала полномасштабной войны России против Украины вражеские войска 43 раза атаковали украинские медучреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса на заседании Совета безопасности ООН.

Глава ВОЗ отметил, что нападения больницы в любом военном конфликте считаются нарушением международного гуманитарного права.

Он также заявил опро том, что ООН не может доставить в Сумы и Мариуполь гуманитарную помощь, потому что эти города постоянно обстреливают российские военные.

Напомним, 9 марта, российские военные сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе Донецкой области. В результате этого пострадали 17 человек, среди которых дети, женщины, и врачи. Трое человек погибли, среди них один ребенок - девочка.

Позже в Мариуполе скончалась одна из беременных женщин, которая пострадала во время бомбардировки роддома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВОЗ