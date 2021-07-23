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Российские офицеры присваивают "зарплаты" боевиков на Донбассе, - разведка 

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Пятница 23 июля 2021 13:25
Российские офицеры присваивают "зарплаты" боевиков на Донбассе, - разведка  Фото: на Донбассе российские офицеры присваивают "зарплаты" боевиков (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

На Донбасс прибыла комплексная комиссия Вооруженных сил РФ, которая выявила ряд существенных недостатков во время проверки соединений и частей. В частности, российские офицеры присвоили значительную часть средств, предусмотренную на выплаты боевикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Комиссия установила неединичные факты присвоения кадровыми офицерами ВС РФ, которые занимают командные должности, значительной части средств, предназначенных для выплаты денежного обеспечения личному составу подчиненных подразделений.

Также, в отдельных подразделениях оккупационных войск выявлено несоответствие данных учета личного состава.

Из-за этого сроки пребывания комплексной комиссии ВС РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продлены.

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Донбасс разведка боевики
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