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Російські офіцери привласнюють "зарплати" бойовиків на Донбасі, - розвідка 

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П'ятниця 23 липня 2021 13:25
Російські офіцери привласнюють "зарплати" бойовиків на Донбасі, - розвідка  Фото: на Донбасі російські офіцери привласнюють "зарплати" бойовиків (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

На Донбас прибула комплексна комісія Збройних сил РФ, яка виявила ряд суттєвих недоліків під час перевірки з’єднань і частин. Зокрема, російські офіцери привласнили значну частину коштів, передбачену на виплати бойовикам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Комісія встановила непоодинокі факти привласнення кадровими офіцерами ЗС РФ, які займають командні посади, значної частини коштів, призначених для виплати грошового забезпечення особовому складу підпорядкованих підрозділів.

Також, в окремих підрозділах окупаційних військ виявлена невідповідність даних обліку особового складу.

Через це строки перебування комплексної комісії ЗС РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях продовжено.

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