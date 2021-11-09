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Российские офицеры в ОРДЛО присваивают средства для выплаты личному составу, - разведка

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 13:29
Российские офицеры в ОРДЛО присваивают средства для выплаты личному составу, - разведка Фото: в ОРДЛО присваивают средства для выплаты личному составу (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Российские офицеры в ОРДЛО присваивают средства для выплаты личному составу. Такие данные украинской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российское командование продолжает осуществлять усиленный контроль за положением дел в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск.

Военные соединения проверяют, так как и укомплектованность личным составом, состояние и качество сезонного обслуживания вооружения и военной техники.

"Комиссиями уже установлены неединичные факты присвоения кадровыми офицерами ВС РФ, которые занимают командные должности, значительной части средств, предназначенных для выплаты денежного обеспечения личному составу подчиненных подразделений", - говорится в сообщении.

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