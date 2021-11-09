Російські офіцери в ОРДЛО привласнюють кошти для виплати особовому складу, - розвідка
Російські офіцери в ОРДЛО привласнюють кошти для виплати особовому складу. Такі дані української розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Російське командування продовжує здійснювати посилений контроль за станом справ у з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ.
Військові з'єднання перевіряють, так як і укомплектованість особовим складом, стан та якість сезонного обслуговування озброєння та військової техніки.
"Комісіями вже встановлені непоодинокі факти привласнення кадровими офіцерами ЗС РФ, які займають командні посади, значної частини коштів, призначених для виплати грошового забезпечення особовому складу підпорядкованих підрозділів", - йдеться у повідомленні.