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Российские летчики планируют побег в Южную Америку. Разведка публикует их личные данные

Фото: российские летчики планируют побег в Южную Америку (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские летчики думают над бегством из страны, чтобы скрыться от международного правосудия за преступления, которые они совершили в Украине. Эмигрировать россияне планируют в Южную Америку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки Минобороны.

Разведка отмечает, что на фоне отступления армии РФ, в военной среде государства-оккупанта идут разговоры о неизбежности поражения и привлечения к ответственности всех участников агрессии против Украины.

"Сразу в нескольких авиационных гарнизонах воздушно-космических сил России семьи членов экипажей самолетов, которые наносили ракетные удары по территории Украины обсуждают побег из страны и укрывательство от международного правосудия. Так же как нацисты после Второй мировой войны, российские преступники планируют эмигрировать в страны Южной Америки", - сообщает ГУР.

Украинская военная разведка Украины обнародовала личные данные летчиков 14 армии ВВС и ПВО (Екатеринбург), участвовавших в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, оккупанты признаются, что их пытаются оставить на войне в Украине всеми способами. Так, руководство без их ведома продлевает контракты.

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Главное управление разведки