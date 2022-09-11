Російські льотчики планують втечу до Південної Америки. Розвідка публікує їхні особисті дані

Російські льотчики роздумають над втечею з країни, аби переховуватися від міжнародного правосуддя через злочини, які вони вчинили в Україні. Емігрувати росіяни планують до Південної Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка зазначає, що на фоні відступу армії РФ, у військовому середовищі держави-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України.

"Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя. Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки", - повідомляє ГУР.

Українська воєнна розвідка України оприлюднила особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.