Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краснограду

Сегодня, 7 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Красноград Харьковской области. Предварительно, погибших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду на Харьковщине. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Информацию о последствиях удара уточняют", - информирует издание.

Напомним, также стало известно, что сегодня российские войска ударили ракетами по городу Карловка Полтавской области. Враг попал в объект инфраструктуры.

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