Россия ударила ракетами по одному из городов Полтавской области

Сегодня, 7 мая российские войска ударили ракетами по городу Карловка Полтавской области. Враг попал в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Российский враг ударил ракетами по Карловке - прилет в объект инфраструктуры. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем", - написал он.

Напомним, 3 мая вечером Украина подверглась мощнейшей ракетной атаке с начала войны.

Добавим, ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине 2014 ракет. Боевые самолеты врага 2682 раза залетали на украинскую территорию

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.