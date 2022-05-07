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Россия ударила ракетами по одному из городов Полтавской области

Новина українською →
Карловка, Суббота 07 мая 2022 09:17
Россия ударила ракетами по одному из городов Полтавской области Фото: Россия ударила ракетами по одному из городов Полтавской области (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 мая российские войска ударили ракетами по городу Карловка Полтавской области. Враг попал в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Российский враг ударил ракетами по Карловке - прилет в объект инфраструктуры. Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем", - написал он.

Напомним, 3 мая вечером Украина подверглась мощнейшей ракетной атаке с начала войны.

Добавим, ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по Украине 2014 ракет. Боевые самолеты врага 2682 раза залетали на украинскую территорию

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