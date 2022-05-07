Російські окупанти завдали ракетного удару по Красноградуо

Сьогодні, 7 травня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Красноград Харківської області. Попередньо, загиблих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Російські війська завдали ракетного удару по Краснограду на Харківщині. За попередніми даними, загиблих та поранених немає. Інформацію про наслідки удару уточнюють", - інформує видання.

Нагадаємо, також стало відомо, що сьогодні російські війська вдарили ракетами по місту Карлівка Полтавської області. Ворог влучив в обʼєкт інфраструктури.

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