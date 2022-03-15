UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российские команды не будут играть в турнирах УЕФА: суд вынес решение

Автор: Александр Мороз

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет на участие российских футбольных команд в турнирах под эгидой УЕФА. Это решение пока не распространяется на шансы России все-таки выступить в квалификации Чемпионата мира ФИФА-2022 в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Отметим, после начала войны России против Украины международные футбольные организации ФИФА и УЕФА заявили, что сборные России, а также ее клубы не допускаются к международным соревнованиям.

Единственный российский клуб, который на момент этого объявления оставался в еврокубках, московский "Спартак" впоследствии был исключен из Лиги Европы. Таким образом, "РБ Лейпциг" автоматически прошел в следующий раунд.

Издание пишет, что CAS еще может решить отменить запреты в полном решении. Но сегодняшний промежуточный вердикт почти не оставляет для этого шансов.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях.

Кроме того, международные матчи забрали у Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФАВойна России против Украины