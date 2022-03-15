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Російські команди не гратимуть у турнірах УЄФА: суд виніс рішення

Автор: Олександр Мороз

Спортивний арбітражний суд (CAS) залишив у силі заборону на участь російських футбольних команд у турнірах під егідою УЄФА. Це рішення поки не поширюється на шанси Росії все-таки виступити в кваліфікації Чемпіонату світу ФІФА-2022 в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

Зазначимо, після початку війни Росії проти України міжнародні футбольні організації ФІФА та УЄФА заявили, що збірні Росії, а також її клуби не допускаються до міжнародних змагань.

Єдиний російський клуб, який на момент цього оголошення залишався в єврокубках, московський "Спартак" згодом був виключений з Ліги Європи. Таким чином, "РБ Лейпциг" автоматично пройшов до наступного раунду.

Видання пише, що CAS ще може вирішити скасувати заборони в повному рішенні. Але сьогоднішній проміжний вердикт майже не залишає для цього шансів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФІФА та УЄФА відсторонили російські збірні та клуби від участі у всіх змаганнях.

Крім того, міжнародні матчі забрали у Білорусі.

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УЕФАВійна Росії проти України