ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

УЕФА отобрал у Беларуси международные матчи

Новина українською →
Ньон, Четверг 03 марта 2022 15:35
УЕФА отобрал у Беларуси международные матчи Фото: Сборная Беларуси (abff.by)
Автор: Антон Федорцив

Белорусские команды будут играть поединки под эгидой УЕФА только на нейтральных полях и без зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Исполком УЕФА на встрече в четверг принял немедленное решение о запрете сборным Беларуси разных категорий и всем белорусским клубам играть дома международные матчи. Теперь они будут принимать соперников на нейтральных полях, а зрители не смогут посетить такие поединки.

Кроме того, исполнительный комитет решил в дальнейшем при необходимости созвать дополнительные внеочередные заседания. В них будут заново оценивать правовую и фактическую ситуации, их развитие и могут принять новые необходимые решения.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили все сборные и клубы России из международных турниров. Также Союз европейских футбольных ассоциаций расторг контракт с "Газпромом".

К слову, российский олигарх Роман Абрамович решил продать "Челси" и передать вырученные средства на помощь Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФА Беларусь Футбол
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси