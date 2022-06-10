Российские командиры продают сухпайки оккупантов, поэтому те питаются собаками, - СБУ

Российские командиры продают сухпайки, которые предназначались для солдат. Поэтому оккупанты в Украине продолжают питаться собаками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В перехваченной телефонном разговоре российский солдат рассказывает жене, что им доходят только консервированные овощи сомнительного качества.

"Вон банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста... Мы сразу же выбросили. Х*рня полная, как поросятам", - сказал он.

Другой оккупант рассказал матери, что пайки им не завозят, поэтому вынуждены питаться собаками.