RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські командири продають сухпайки окупантів, тому ті харчуються собаками, - СБУ

Фото: окупанти вимушені їсти собак в Україні через відсутність пайків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські командири продають сухпайки, які призначалися для солдатів. Тому окупанти в Україні продовжують харчуватися собаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У перехопленій телефонній розмові російський солдат розповідає дружині, що їм доходять лише консервовані овочі сумнівної якості.

"Он банки привезли консервовані: якась закуска, морквина, капуста... Ми одразу ж викинули. Х*рня повна, як поросятам", - сказав він.

Інший окупант розповів матері, що пайки їм не завозять, тому вимушені харчуватися собаками.

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області окупанти їдять домашніх тварин через відсутність продовольства.

Нагадаємо також, що в перехопленій розмові російський солдат зізнався, що вкрав з будинку навіть сувенірні магнітики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниСлужба безпеки України