"Я магнитиков набрал". Российские оккупанты воруют из украинских домов даже сувениры
Российские военные продолжают грабить украинские дома и квартиры. В одном из перехваченных разговоров оккупант рассказал, что набрал магнитов из холодильников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В телефонном разговоре с братом оккупант признался, что его поразило, как часто украинцы путешествуют. Поэтому он решил украсть сувениры из-за границы.
"Я набрал магнитики. Мы когда-то в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", - сказал оккупант.
Мародер добавил, что его "товарищи" выносят из домов украинцев все, в частности, пилы и строительные инструменты.
Сам российский солдат жалеет, что его награбленное "добро" сгорело. Он успел набрать косметические средства и кофемашины, чтобы переправить домой и продать.
Напомним, что в Херсонской области оккупанты едят домашних животных из-за отсутствия продовольствия.
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