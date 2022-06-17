Российские командиры бегут с поля боя, - перехват СБУ

"Наше командование поехало. Ну не поехали, а побросали оружие. Говорят:"мы воевать не пойдем". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой. Один из начальства вообще в Россию бежал", - рассказывает захватчик жене.

Женщина просит мужчину не убегать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в "ЛНВ", осознает, что официально его вообще нет на этой войне.

"Мы нигде не считаемся, нигде. Поверь мне. Как сказал командир Ушаков, мы здесь - "мясо", отвлекающее маневр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", - возмущенно объясняет оккупант.

В СБУ комментируют, что теперь он на примере своих командиров знает цену мифу, по которому "русские своих не бросают". Наоборот - они оставляют даже тела своих погибших на войне, а это уже более 33 тысяч захватчиков.