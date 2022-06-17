"Отдохнем две недели и снова на полгода сюда", - оккупант рассказывает отцу о войне в Украине

Украинские спецслужбы обнародовали очередной перехваченный телефонный разговор оккупанта. На этот раз один из захватчиков рассказал отцу, как пытается избежать участия в боевых действиях.

Военный РФ Азиз в перехваченной разговоре рассказывает отцу, как ему и другим оккупантам не дают убраться с территории Украины. Находится во временно оккупированном Изюме. Недавно устроился на "теплую" должность - водитель Камаза: "Лучше на Камазе здесь, чем там в окопах сидеть".

На вопрос о сроках возвращения объясняет, что им сказали-никто домой в ближайшее время не поедет.

"Там командир собирал, типа вообще на пол года! Приезжаем, две недели отдыхаем и снова на полгода отбываем. Отказное писал, в отказ шел из списка убрали. 36 человек поехало, меня оставили - из списка выбросили. 6 "отказников". А остальные "трехсотые". Один тяжелый. Там никто не знает о нем. На мину наехал, ногу оторвало", - рассказывает оккупант.