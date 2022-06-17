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"Отдохнем две недели и снова на полгода сюда", - оккупант рассказывает отцу о войне в Украине

Новина українською →
Украина, Пятница 17 июня 2022 15:44
"Отдохнем две недели и снова на полгода сюда", - оккупант рассказывает отцу о войне в Украине Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские спецслужбы обнародовали очередной перехваченный телефонный разговор оккупанта. На этот раз один из захватчиков рассказал отцу, как пытается избежать участия в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Военный РФ Азиз в перехваченной разговоре рассказывает отцу, как ему и другим оккупантам не дают убраться с территории Украины. Находится во временно оккупированном Изюме. Недавно устроился на "теплую" должность - водитель Камаза: "Лучше на Камазе здесь, чем там в окопах сидеть".

На вопрос о сроках возвращения объясняет, что им сказали-никто домой в ближайшее время не поедет.

"Там командир собирал, типа вообще на пол года! Приезжаем, две недели отдыхаем и снова на полгода отбываем. Отказное писал, в отказ шел из списка убрали. 36 человек поехало, меня оставили - из списка выбросили. 6 "отказников". А остальные "трехсотые". Один тяжелый. Там никто не знает о нем. На мину наехал, ногу оторвало", - рассказывает оккупант.

Напомним, оккупанты заставляют своих жен жаловаться в прокуратуру, чтобы их отпустили с фронта домой.

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