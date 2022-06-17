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Російські командири тікають з поля бою, - перехоплення СБУ

Фото: СБУ (secur.ser.ukraine)
Автор: Євгеній Прокопенко

З війни в Україні тікають не тільки російські солдати, а й командири-офіцери. Вони просто складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Наше командування поїхало. Ну не поїхали, а покидали зброю. Кажуть: "Ми воювати не підемо". Їх змінюватимуть, якщо не поміняють, то нас відвезуть додому. Один із начальства взагалі в Росію втік", - розповідає загарбник дружині.

Жінка просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, будучи мобілізованим в "ЛНР", усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.

"Ми ніде не рахуємось, ніде. Повір мені. Як сказав командир Ушаков, ми тут - "м'ясо", що відволікає маневр. Ніде, навіть у Росії не фіксується, що ми тут знаходимося", - обурено пояснює окупант.

В СБУ коментують, що тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким "росіяни своїх не кидають". Навпаки - вони залишають навіть тіла своїх загиблих на війні, а це вже понад 33 тисячі загарбників.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила телефонну розмову окупанта з батьком, у якій загарбник розповідає, як уникає служби в гарячих точках.

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Служба безпеки України