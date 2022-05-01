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Российские кибератаки Украины могли достигнуть максимума, - Госспецвязи

Новина українською →
Киев, Воскресенье 01 мая 2022 16:32
Российские кибератаки Украины могли достигнуть максимума, - Госспецвязи Фото: кибератаки России против Украины могли достигнуть максимума (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кибератаки на Украину со стороны России продолжаются, но они уже могли достигнуть своего максимального потенциала. Из-за санкций российские хакеры не смогут развиваться как раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты (Госспецсвязи).

"Украина все еще испытывает сильное давление в киберпространстве со стороны российских хакеров. Однако, возможно, их потенциал уже достиг своего максимума", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что российские хакеры уже показали все доступные им инструменты и технологии. Кроме того, из-за санкций они не смогут развиваться как раньше.

При этом в Госспецсвязи призвали не сбрасывать со счетов возможности российских хакеров. Как отметили в ведомстве, они все еще представляют серьезную угрозу для мира.

"Они (российские хакеры - ред.) обладают высокой квалификацией и мотивацией для атак не только на Украину, но и на другие демократические страны. Однако, к счастью, они столкнулись с ограничениями ресурсов - материальными и технологическими", - заявили в Госспецсвязи.

Напомним, с 24 февраля российские хакеры провели десятки кибератак против Украины.

По данным компании Microsoft, Россия сочетает ракетные удары и хакерские атаки по Украине.

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