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Російські кібератаки України могли досягти максимуму, - Держспецзв'язку

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Київ, Неділя 01 травня 2022 16:32
Російські кібератаки України могли досягти максимуму, - Держспецзв'язку Фото: кібератаки Росії проти України могли досягти максимуму (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кібератаки на Україну з боку Росії тривають, але вони вже могли досягти свого максимального потенціалу. Через санкції російські хакери не зможуть розвиватися як раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту (Держспецзв'язку).

"Україна все ще відчуває сильний тиск у кіберпросторі з боку російських хакерів. Однак, можливо, їх потенціал вже досяг свого максимуму", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що російські хакери вже показали всі доступні їм інструменти і технології. Крім того, через санкції вони не зможуть розвиватися як раніше.

При цьому в Держспецзв'язку закликали не скидати з рахунків можливості російських хакерів. Як зазначили у відомстві, вони все ще становлять серйозну загрозу для світу.

"Вони (російські хакери - ред.) володіють високою кваліфікацією і мотивацією для атак не тільки на Україну, але і на інші демократичні країни. Однак, на щастя, вони зіткнулися з обмеженнями ресурсів - матеріальними і технологічними", - заявили в Держспецзв'язку.

Нагадаємо, з 24 лютого російські хакери провели десятки кібератак проти України.

За даними компанії Microsoft, Росія поєднує ракетні удари і хакерські атаки по Україні.

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