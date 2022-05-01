Російські кібератаки України могли досягти максимуму, - Держспецзв'язку

Кібератаки на Україну з боку Росії тривають, але вони вже могли досягти свого максимального потенціалу. Через санкції російські хакери не зможуть розвиватися як раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту ( Держспецзв'язку ).

"Україна все ще відчуває сильний тиск у кіберпросторі з боку російських хакерів. Однак, можливо, їх потенціал вже досяг свого максимуму", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що російські хакери вже показали всі доступні їм інструменти і технології. Крім того, через санкції вони не зможуть розвиватися як раніше.

При цьому в Держспецзв'язку закликали не скидати з рахунків можливості російських хакерів. Як зазначили у відомстві, вони все ще становлять серйозну загрозу для світу.

"Вони (російські хакери - ред.) володіють високою кваліфікацією і мотивацією для атак не тільки на Україну, але і на інші демократичні країни. Однак, на щастя, вони зіткнулися з обмеженнями ресурсів - матеріальними і технологічними", - заявили в Держспецзв'язку.