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Российские истребители трижды опасно приблизились к самолетам ВМС США

Автор: Артур Родивилов

Самолеты США и России пролетели в опасной близости друг от друга несколько раз на прошлой неделе. Инциденты произошли над Средиземным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Wall Street Journal.

По данным источников издания в Пентагоне, инциденты произошли в международном воздушном пространстве 11 и 12 февраля.

Издание сообщает, что три российских истребителя Су-35 пересекли траекторию полета трех американских самолетов-разведчиков P-8A. В один момент самолеты двух стран оказались на расстоянии 5 футов (1,5 метрах - ред.) друг от друга.

Пентагон оценил два инцидента как небезопасные, а третий - как непрофессиональный.

"Мы передали через дипломатические каналы нашу обеспокоенность российским официальным лицам. Никто не пострадал, но подобные взаимодействия могли бы привести к неверным оценкам и ошибкам, что привели бы к опасным результатам", - заявил капитан ВМС США Майк Кафка.

Отмечается, что это первые подобные инциденты с участием самолетов США и России с 2020 года. Тогда американская сторона сообщала, что два Су-35 совершили небезопасный перехват патрульного самолета P-8A Poseidon.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что после визита британского премьера в Украину Британия перехватила 4 самолета РФ.

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