Російські винищувачі тричі небезпечно наблизилися до літаків ВМС США

За даними джерел видання в Пентагоні, інциденти сталися в міжнародному повітряному просторі 11 і 12 лютого.

Видання повідомляє, що три російські винищувачі Су-35 перетнули траєкторію польоту трьох американських літаків-розвідників P-8A. В один момент літаки двох країн опинилися на відстані 5 футів (1,5 метрах - ред.) один від одного.

Пентагон оцінив два інциденти як небезпечні, а третій - як непрофесійний.

"Ми передали через дипломатичні канали нашу стурбованість російським офіційним особам. Ніхто не постраждав, але подібні взаємодії могли б привести до невірних оцінок і помилок, що призвели б до небезпечних результатів", - заявив капітан ВМС США Майк Кафка.

Відзначається, що це перші подібні інциденти за участю літаків США і Росії з 2020 року. Тоді американська сторона повідомляла, що два Су-35 здійснили небезпечне перехоплення патрульного літака P-8A Poseidon.