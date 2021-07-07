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Российские истребители перехватили самолет США над Черным морем

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Среда 07 июля 2021 12:26
Российские истребители перехватили самолет США над Черным морем Фото: истребители Су-30 перехватили самолет (commons wikimedia org фото User Rulexip)
Автор: РБК-Украина

Российские истребители Су-30 вчера перехватили военный самолет США. Его сопровождали над акваторией Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

При этом не сообщается, в каком именно районе пролетал американский самолет.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота", - сообщили в российском Минобороны.

Также сообщается, что самолет идентифицировали как Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. Кроме того, по уточненным данным, это американский самолет.

По данным российской стороны, самолет якобы приближался к государственной границе России в Черном море.

Напомним, Украина и западные партнеры проводят в Черном море учения Sea Breeze-2021, и Россия уже не допустила прохождение британского эсминца возле оккупированного Крыма.

При этом Пентагон не увидел препятствий учениям Sea Breeze со стороны России.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Черное море
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