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Російські винищувачі перехопили літак США над Чорним морем

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Середа 07 липня 2021 12:26
Російські винищувачі перехопили літак США над Чорним морем Фото: винищувачі Су-30 перехопили літак (commons wikimedia org фото User Rulexip)
Автор: РБК-Україна

Російські винищувачі Су-30 вчора перехопили військовий літак США. Його супроводжували над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

При цьому не повідомляється, в якому саме районі пролітав американський літак.

"Для впізнання повітряної мети і недопущення порушення державного кордону РФ в повітря були підняті два винищувачі Су-30 зі складу чергових сил морської авіації і протиповітряної оборони Чорноморського флоту", - повідомили в російському Міноборони.

Також повідомляється, що літак ідентифікували як Boeing P-8 Poseidon і супроводили його над акваторією Чорного моря. Крім того, за уточненими даними, це американський літак.

За даними російської сторони, літак нібито наближався до державного кордону Росії в Чорному морі.

Нагадаємо, Україна і західні партнери проводять в Чорному морі навчання Sea Breeze-2021, і Росія вже не допустила проходження британського есмінця біля окупованого Криму.

При цьому Пентагон не побачив перешкод навчанням Sea Breeze з боку Росії.

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