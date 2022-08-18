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Российские истребители нарушили воздушное пространство Финляндии: летели на запад

Фото: истребители РФ нарушили воздушное пространство Финляндии (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Два российских истребителя МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии утром 18 августа вблизи прибрежного города Порвоо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нарушение произошло в 06:40 по Гринвичу. Сообщается, что самолеты летели в западном направлении и находились в воздушном пространстве Финляндии в течение двух минут.

"Глубина предполагаемого нарушения воздушного пространства Финляндии составляла один километр", — заявил глава пресс-службы оборонного ведомства Кристиан Ваккури.

Финские ВВС идентифицировали самолеты, пограничная служба уже начала расследование нарушения. О том, имели ли самолеты воздушное сопровождение, не сообщается.

Ранее мы писали, что Россия сегодня перебазировала три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области. Такой шаг был сделан, якобы, в рамках "стратегического сдерживания".

Также сообщалось, что члены ряда финских парламентских партий заявили о необходимости ввести в Финляндии запрет на выдачу виз гражданам России.

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