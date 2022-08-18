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Російські винищувачі порушили повітряний простір Фінляндії: летіли на захід

Фото: винищувачі РФ порушили повітряний простір Фінляндії (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Два російських винищувачі МіГ-31 підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії вранці 18 серпня поблизу прибережного міста Порвоо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Порушення відбулося о 06:40 за Гринвічем. Повідомляється, що літаки летіли в західному напрямку і перебували в повітряному просторі Фінляндії протягом двох хвилин.

"Глибина передбачуваного порушення повітряного простору Фінляндії становила один кілометр",- заявив глава прес-служби оборонного відомства Крістіан Ваккурі.

Фінські ВПС ідентифікували літаки, прикордонна служба вже почала розслідування порушення. Про те, чи мали літаки повітряний супровід, не повідомляється.

Раніше ми писали, що Росія сьогодні перебазувала три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Такий крок був зроблений, нібито, в рамках "стратегічного стримування".

Також повідомлялось, що члени низки фінських парламентських партій заявили про необхідність ввести у Фінляндії заборону на видачу віз громадянам Росіїі.

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