Российские хакеры взломали серверы украинской компании Burisma в поисках компромата на Байдена

Серверы украинской газовой компании Burisma, котрая фигурировала в разговоре американского и украинского президентов и стала причиной процедуры импичмента против Дональда Трампа, взломали российские хакеры. Об этом пишет The New York Times.

В правлении газовой компании Burisma состоял Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Сейчас он один из претендентов на кресло президента США на следующих выборах.

Ссылаясь на экспертов американской компании по кибербезопасности Area 1 Security, газета отмечает, что попытки взлома Burisma начались в начале ноября, когда в СМИ освещались тема Байдена, Украины и импичмента Трампа.

Пока не установлено, что именно искали хакеры, и удалось ли им что-то найти. Проанализировав шаги и масштабы атак, эксперты говорят, что хакеры могли искать компромат о Байдене.

Area 1 утверждает, чо тактика хакеров похожа на взлом серверов Национального комитета Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года. За эти атаки американские спецслужбы также возлагают ответственность на Россию.

Эксперты полагают, что взлом осуществило Главное управление Генерального штаба России и частные хакеры, известные как Fancy Bear.

Напомним, в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.