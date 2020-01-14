Російські хакери зламали сервери української компанії Burisma в пошуках компромату на Байдена

Сервери української газової компанії Burisma, яка фігурувала в розмові американського та українського президентів і стала причиною процедури імпічменту проти Дональда Трампа, зламали російські хакери. Про це пише The New York Times.

У правління газової компанії Burisma входив Хантер Байден - син колишнього віце-президента США Джозефа Байдена. Зараз він один з претендентів на крісло президента США на наступних виборах.

Посилаючись на експертів американської компанії з кібербезпеки Area 1 Security, газета зазначає, що спроби злому Burisma почалися на початку листопада, коли в ЗМІ висвітлювалися тема Байдена, України та імпічменту Трампа.

Поки не встановлено, що саме шукали хакери, і чи вдалося їм щось знайти. Проаналізувавши кроки і масштаби атак, експерти кажуть, що хакери могли шукати компромат про Байдена.

Area 1 стверджує, що ця тактика схожа на злам серверів Національного комітету Демократичної партії США під час президентської кампанії 2016 року. За ці атаки американські спецслужби також покладають відповідальність на Росію.

Експерти вважають, що злам здійснило Головне управління Генерального штабу Росії і приватні хакери, відомі як Fancy Bear.

Нагадаємо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмови з президентом Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.