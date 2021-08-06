Российские хакеры выложили в сеть данные более миллиона кредиток, - CNBC
Хакеры из России опубликовали в даркнете доступ к данным более одного миллиона кредитных карт. Такие данные приводит компания по кибербезопасности Q6.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.
По ее данным, группа All World Cards происходит из России и совершает хакерские атаки с тем, чтобы предлагать номера карт другим киберпреступникам для совершения мошеннических транзакций.
Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.
Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США. Стороны договорились о консультациях.