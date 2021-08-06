Российские хакеры выложили в сеть данные более миллиона кредиток, - CNBC

Хакеры из России опубликовали в даркнете доступ к данным более одного миллиона кредитных карт. Такие данные приводит компания по кибербезопасности Q6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC .

По ее данным, группа All World Cards происходит из России и совершает хакерские атаки с тем, чтобы предлагать номера карт другим киберпреступникам для совершения мошеннических транзакций.

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США. Стороны договорились о консультациях.