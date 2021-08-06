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Російські хакери виклали в мережу дані понад мільйона кредиток, - CNBC

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США, П'ятниця 06 серпня 2021 01:16
Російські хакери виклали в мережу дані понад мільйона кредиток, - CNBC Фото: хакери з РФ отримали доступ до даних мільйона банківських карт (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Хакери з Росії опублікували в даркнеті доступ до даних понад одного мільйона кредитних карт. Такі дані наводить компанія з кібербезпеки Q6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

За її даними, група All World Cards походить з Росії і здійснює хакерські атаки з тим, щоб пропонувати номери карт іншим кіберзлочинцям для здійснення шахрайських транзакцій.

Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній, однак у Білому домі не можуть сказати, чи пов'язаний з нею офіційний Кремль.

Раніше повідомлялося, що Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США. Сторони домовилися про консультації.

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хакери Кібератака
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