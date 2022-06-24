Как распознать, что компьютер или смартфон взломали: инструкция Госспецсвязи

Госспецсвязи разъяснило, как распознать, что компьютер или смартфон взломали хакеры или на нем установлено вредоносное программное обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи .

Раньше Госспецсвязи предоставило инструкцию что такое VPN и как им безопасно пользоваться.

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