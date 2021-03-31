Российские хакеры подозреваются в краже тысяч писем Госдепа США, - СМИ
В Соединенных Штатах подозревают российских хакеров в краже тысяч писем Госдепартамента США в прошлом году. Они могли получить доступ к электронной почте Бюро Госдепа по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух источников в Конгрессе США.
Эти Бюро, по данным издания, работают над отношениями с союзниками США, в том числе с НАТО, европейскими и индо-тихоокеанскими партнерами. Третий источник издания сообщил, что пока нет информации о доступе хакеров к засекреченной информации.
Пока неясно, проводились ли атаки через программное обеспечение SolarWinds, которым, по данным спецслужб США, российские хакеры воспользовались для атак на американские структуры в 2020 году.
Напомним, президент США Джо Байден продлил срок действия ряда прежде введенных санкций, в том числе против России, за кибератаки на Соединенные Штаты.
Ранее сообщалось, что Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на сервера компании Microsoft.