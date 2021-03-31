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Российские хакеры подозреваются в краже тысяч писем Госдепа США, - СМИ

Новина українською → Вашингтон, Среда 31 марта 2021 09:10
Российские хакеры подозреваются в краже тысяч писем Госдепа США, - СМИ Фото: хакеры с РФ могли украсть письма Госдепа США (pixabay.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Соединенных Штатах подозревают российских хакеров в краже тысяч писем Госдепартамента США в прошлом году. Они могли получить доступ к электронной почте Бюро Госдепа по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух источников в Конгрессе США.

Эти Бюро, по данным издания, работают над отношениями с союзниками США, в том числе с НАТО, европейскими и индо-тихоокеанскими партнерами. Третий источник издания сообщил, что пока нет информации о доступе хакеров к засекреченной информации.

Пока неясно, проводились ли атаки через программное обеспечение SolarWinds, которым, по данным спецслужб США, российские хакеры воспользовались для атак на американские структуры в 2020 году.

Напомним, президент США Джо Байден продлил срок действия ряда прежде введенных санкций, в том числе против России, за кибератаки на Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на сервера компании Microsoft.

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