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В США создадут кибергруппу из-за взлома систем Microsoft

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 07 марта 2021 12:50
В США создадут кибергруппу из-за взлома систем Microsoft Фото: здание Microsoft (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на сервера компании Microsoft. Встреча представителей нескольких федеральных ведомств по этому вопросу состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает The Washington Post.

В Пентагоне, Агентстве по национальной безопасности и Министерстве внутренней безопасности выразили обеспокоенность проблемами в сдерживании угрозы.

Ранее Microsoft сообщила об обнаружении четырех критических уязвимостях нулевого дня в своем сервисе для обмена сообщениями.

По информации компании, найденными пробелами в безопасности уже воспользовалась профессиональная группировка хакеров из Китая - Hafnium, которые атаковали ряд американских ведомств, организаций, вузов, правительственных подрядчиков, НКО и аналитических центров с целью кражи секретных данных.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Добавим, что Белый дом назвал активной угрозой безопасности США кибератаку со стороны Китая. Она была организована проправительственными хакерами на серверы электронной почты компании Microsoft.

Отметим, что уязвимость в ПО Microsoft привела к тому, что по меньшей мере 60 тысяч организаций по всему миру подверглись кибератакам. Хакерской атаке в основном подверглись предприятия малого и среднего бизнеса.

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