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Російські хакери підозрюються в крадіжці тисяч листів Держдепу США, - ЗМІ

Новость на русском → Вашингтон, Середа 31 березня 2021 09:10
Російські хакери підозрюються в крадіжці тисяч листів Держдепу США, - ЗМІ Фото: хакери з РФ могли вкрасти листи Держдепу США (pixabay.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Сполучених Штатах підозрюють російських хакерів у крадіжці тисяч листів Держдепартаменту США в минулому році. Вони могли отримати доступ до електронної пошти Бюро Держдепу у справах Європи і Євразії та Бюро у справах Східної Азії і Тихого океану.

Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела в Конгресі США.

Ці Бюро, за даними видання, працюють над відносинами з союзниками США, в тому числі з НАТО, європейськими та індо-тихоокеанськими партнерами. Третє джерело видання повідомило, що поки немає інформації про доступ хакерів до засекреченої інформації.

Поки неясно, чи проводилися атаки через програмне забезпечення SolarWinds, яким, за даними спецслужб США, російські хакери скористалися для атак на американські структури в 2020 році.

Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив термін дії ряду перш введених санкцій, в тому числі проти Росії, за кібератаки на Сполучені Штати.

Раніше повідомлялося, що Білий дім вивчає можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервери компанії Microsoft.

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