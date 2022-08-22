Российские хакеры могут усилить атаки: украинцам дали рекомендации

"Пострадать от хакеров может каждый! А в зоне повышенной опасности – госслужащие, военные, работники критической инфраструктуры, которые могут стать точкой доступа к информационным системам государства", - говорится в сообщении.
Как обезопасить себя от хакерских атак?
срочно измените все слабые пароли к важным аккаунтам, если они использовались до сих пор;
установите все необходимые обновления программ на компьютере и смартфоне;
просканируйте устройства с помощью антивирусов. Обязательно установите антивирус, если еще этого не сделали;
удалите все сломанные пиратские программы, которые устанавливали ранее - они могут представлять опасность;
удалите российские программы, если до сих пор ими пользуетесь;
сделайте резервные копии важных документов и файлов;
настройте, где возможно, двухфакторную аутентификацию;
не загружайте файлы из неизвестных источников;
помните, что ссылки на фишинговые сайты могут быть замаскированы под поздравление с праздником;
обращайте особое внимание на e-mail, ведь часто хакеры атакуют именно посредством рассылки опасных электронных писем с "горячими" темами;
не разглашайте и не публикуйте персональные данные и важную информацию о себе;
доверяйте только информацию из официальных и проверенных источников;
если видите информацию о “материальной помощи ко Дню Независимости”, “дополнительных выплатах к празднику” или другим подобным обещаниям, обязательно проверьте это на официальных ресурсах органов власти;
если загрузили опасный файл на рабочем компьютере, сообщите об этом в службу информационной безопасности (Киберполиция: callcenter@cyberpolice.gov.ua или CERT-UA: cert@cert.gov.ua);