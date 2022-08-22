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Российские хакеры могут усилить атаки: украинцам дали рекомендации

Фото: Российские хакеры могут усилить атаки против украинцев ко Дню Независимости (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские хакеры могут усилить атаки ко Дню Независимости, 24 августа. Украинцев предупреждают, что пострадать от хакеров может каждый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпецсвязи.

"Пострадать от хакеров может каждый! А в зоне повышенной опасности – госслужащие, военные, работники критической инфраструктуры, которые могут стать точкой доступа к информационным системам государства", - говорится в сообщении.

Как обезопасить себя от хакерских атак?

  • срочно измените все слабые пароли к важным аккаунтам, если они использовались до сих пор;
  • установите все необходимые обновления программ на компьютере и смартфоне;
  • просканируйте устройства с помощью антивирусов. Обязательно установите антивирус, если еще этого не сделали;
  • удалите все сломанные пиратские программы, которые устанавливали ранее - они могут представлять опасность;
  • удалите российские программы, если до сих пор ими пользуетесь;
  • сделайте резервные копии важных документов и файлов;
  • настройте, где возможно, двухфакторную аутентификацию;
  • не загружайте файлы из неизвестных источников;
  • помните, что ссылки на фишинговые сайты могут быть замаскированы под поздравление с праздником;
  • обращайте особое внимание на e-mail, ведь часто хакеры атакуют именно посредством рассылки опасных электронных писем с "горячими" темами;
  • не разглашайте и не публикуйте персональные данные и важную информацию о себе;
  • доверяйте только информацию из официальных и проверенных источников;
  • если видите информацию о “материальной помощи ко Дню Независимости”, “дополнительных выплатах к празднику” или другим подобным обещаниям, обязательно проверьте это на официальных ресурсах органов власти;
  • если загрузили опасный файл на рабочем компьютере, сообщите об этом в службу информационной безопасности (Киберполиция: callcenter@cyberpolice.gov.ua или CERT-UA: cert@cert.gov.ua);

Напомним, украинцев призвали избегать людных мест на День Независимости, 24 августа. Также граждан предупредили об угрозе ракетных ударов.

Подробнее о подготовке ко Дню Независимости можно узнать в материале РБК-Украина.

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