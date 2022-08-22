Російські хакери можуть посилити атаки: українцям дали рекомендації

"Постраждати від хакерів може кожен! А в зоні підвищеної небезпеки - держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави", - йдеться в повідомленні.
Як убезпечити себе від хакерських атак?
терміново змініть всі слабкі паролі до важливих акаунтів, якщо вони використовувалися досі;
встановіть всі необхідні оновлення програм на комп'ютері і смартфоні;
проскануйте пристрої за допомогою антивірусів. Обов'язково встановіть антивірус, якщо ще цього не зробили;
видаліть всі зламані піратські програми, які встановлювали раніше - вони можуть становити небезпеку;
видаліть російські програми, якщо до сих пір ними користуєтеся;
зробіть резервні копії важливих документів і файлів;
налаштуйте, де можливо, двофакторну аутентифікацію;
не завантажуйте файли з невідомих джерел;
пам'ятайте, що посилання на фішингові сайти можуть бути замасковані під привітання зі святом;
звертайте особливу увагу на e-mail, адже часто хакери атакують саме за допомогою розсилки небезпечних електронних листів з "гарячими" темами;
не розголошуйте і не публікуйте персональні дані і важливу інформацію про себе;
довіряйте тільки інформацію з офіційних і перевірених джерел;
якщо бачите інформацію про "матеріальну допомогу до Дня Незалежності", "додаткові виплати до свята" чи інші подібні обіцянки, обов'язково перевірте це на офіційних ресурсах органів влади;
якщо завантажили небезпечний файл на робочому комп'ютері, повідомте про це в службу інформаційної безпеки (Кіберполіція: callcenter@cyberpolice.gov.ua або CERT-UA: cert@cert.gov.ua);