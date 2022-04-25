Российские хакеры атакуют украинцев фишинговыми рассылками: как не стать жертвой

Meta предупреждает о злом аккаунтов военных и публичных лиц с помощью ранее похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. Во взломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться.

Как не стать жертвой кибератак оккупантов:

В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.

Не открывайте писем от неизвестных адресатов.

Не переходите по ссылкам из таких писем и не вводите на страницах со ссылками своих персональных данных.

Включите двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, которые поддерживают такую услугу.

Злоумышленники также могут осуществлять рассылку с целью шпионить за человеком и его контактами.

Отмечается, что растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, которые временно выехали за границу. Злоумышленники, осуществляющие такие рассылки, пристально следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи.

Не переходите по ссылкам в таких сообщениях, не оставляйте номеров вашей карты, телефона и тому подобное.

Получить финансовую помощь от государства можно только в Дие. Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран.

Кроме того, Meta предупреждает о злом аккаунтов военных и публичных лиц с помощью ранее похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. Во взломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться.