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Российские хакеры атакуют украинцев фишинговыми рассылками: как не стать жертвой

Фото: Хакеры РФ атакуют украинцев через фишинговые рассылки (freepik)
Автор: RBC.UA

Российские злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки в соцсетях с целью завладеть учетными данными украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Meta предупреждает о злом аккаунтов военных и публичных лиц с помощью ранее похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. Во взломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться.

Как не стать жертвой кибератак оккупантов:

  • В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.
  • Не открывайте писем от неизвестных адресатов.
  • Не переходите по ссылкам из таких писем и не вводите на страницах со ссылками своих персональных данных.
  • Включите двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, которые поддерживают такую услугу.
  • Злоумышленники также могут осуществлять рассылку с целью шпионить за человеком и его контактами.

Отмечается, что растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, которые временно выехали за границу. Злоумышленники, осуществляющие такие рассылки, пристально следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи.

  • Не переходите по ссылкам в таких сообщениях, не оставляйте номеров вашей карты, телефона и тому подобное.
  • Получить финансовую помощь от государства можно только в Дие. Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран.

Кроме того, Meta предупреждает о злом аккаунтов военных и публичных лиц с помощью ранее похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. Во взломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться.

Напомним, что Российская Федерация готовит серию массированных кибератак против стран, которые поддерживают и финансируют Украину, а также поставляют ей вооружение, боеприпасы и оборудование.

Также Служба безопасности Украины предупредила о новую киберугрозу. Оккупанты рассылают письма с вирусом якобы от имени СБУ.

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Российская Федерацияфишинговая атака