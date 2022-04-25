Российские хакеры атакуют украинцев фишинговыми рассылками: как не стать жертвой

Российские злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки в соцсетях с целью завладеть учетными данными украинцев
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
Meta предупреждает о злом аккаунтов военных и публичных лиц с помощью ранее похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. Во взломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться.
Как не стать жертвой кибератак оккупантов:
Отмечается, что растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, которые временно выехали за границу. Злоумышленники, осуществляющие такие рассылки, пристально следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи.
Кроме того, Meta предупреждает о злом аккаунтов военных и публичных лиц с помощью ранее похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. Во взломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться.
Напомним, что Российская Федерация готовит серию массированных кибератак против стран, которые поддерживают и финансируют Украину, а также поставляют ей вооружение, боеприпасы и оборудование.
Также Служба безопасности Украины предупредила о новую киберугрозу. Оккупанты рассылают письма с вирусом якобы от имени СБУ.
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