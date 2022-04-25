Російські хакери атакують українців фішинговими розсилками: як не стати жертвою

Російські зловмисники здійснюють фішингові розсилання у соцмережах з метою заволодіти обліковими даними українців
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держспецзв'язку.
Meta попереджає про злом акаунтів військових і публічних осіб за допомогою попередньо викрадених у фішингових розсиланнях облікових даних. У зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців – здаватись.
Як не стати жертвою кібератак окупантів:
Зазначається, що зростає кількість фішингових розсилань під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон. Зловмисники, які здійснюють такі розсилання, пильно слідкують за українськими новинами і швидко реагують на звістки про будь-яку допомогу.
Нагадаємо, що Російська Федерація готує серію масованих кібератак проти країн, які підтримують і фінансують Україну, а також постачають їй озброєння, боєприпаси та обладнання.
Також Служба безпеки України попередила про нову кіберзагрозу. Окупанти розсилають листи з вірусом нібито від імені СБУ.
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