RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські хакери атакують українців фішинговими розсилками: як не стати жертвою

Фото: Хакери РФ атакують українців через фішингові розсилки (freepik)
Автор: RBC.UA

Російські зловмисники здійснюють фішингові розсилання у соцмережах з метою заволодіти обліковими даними українців

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держспецзв'язку.

Meta попереджає про злом акаунтів військових і публічних осіб за допомогою попередньо викрадених у фішингових розсиланнях облікових даних. У зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців – здаватись.

Як не стати жертвою кібератак окупантів:

  • У фішингових розсиланнях хакери часто спекулюють на патріотичних темах і виплатах від держави.
  • Не відкривайте листів від невідомих адресатів.
  • Не переходьте за посиланнями з таких листів та не вводьте на сторінках із посиланнями своїх персональних даних.
  • Увімкніть двофакторну авторизацію в соцмережах і всіх сервісах, які підтримують таку послугу.
  • Зловмисники також можуть здійснювати розсилання з метою шпигувати за людиною та її контактами.

Зазначається, що зростає кількість фішингових розсилань під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон. Зловмисники, які здійснюють такі розсилання, пильно слідкують за українськими новинами і швидко реагують на звістки про будь-яку допомогу.

  • Не переходьте за посиланнями в таких повідомленнях, не залишайте номерів вашої картки, телефона тощо.
  • Отримати фінансову допомогу від держави можна тільки в Дії. Дізнатись інформацію про виплати в інших країнах можна лише в офіційних установах цих країн.

Нагадаємо, що Російська Федерація готує серію масованих кібератак проти країн, які підтримують і фінансують Україну, а також постачають їй озброєння, боєприпаси та обладнання.

Також Служба безпеки України попередила про нову кіберзагрозу. Окупанти розсилають листи з вірусом нібито від імені СБУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціяфишинговая атака