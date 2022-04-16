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Украинцев предупредили о новой киберугрозе: враг рассылает вирусы якобы от имени СБУ

Новина українською →
Киев, Суббота 16 апреля 2022 14:25
Украинцев предупредили о новой киберугрозе: враг рассылает вирусы якобы от имени СБУ Фото: оккупанты рассылают письма с вирусами якобы от имени СБУ (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украина предупредила о новой кибергурозе. Оккупанты рассылают письма с вирусом якобы от имени СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ", - говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что для рассылки писем с вирусами противник использует популярные месседжеры. В сообщениях пользователям предлагают скачать файл с якобы "инструкцией действий на период военного времени".

"На самом деле - это вирусная программа", - предупредили в СБУ.

Основными целями врага являются государственные служащие. Оккупанты предполагают, что с помощью их телефоном смогут собрать конфиденциальную информацию.

Украинцев призвали внимательно относиться к любым сообщениям такого рода - СБУ подобных рассылок не делает.

Спецслужба опубликовала алгоритм действий:

  • не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц;
  • сразу удаляйте такую ​​переписку;
  • доверяйте только официальным источникам информации.

Напомним, в середине февраля Украина подверглась мощнейшей кибератаке - за несколько часов стали недоступны сайты госструктур и банков.

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