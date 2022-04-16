Украинцев предупредили о новой киберугрозе: враг рассылает вирусы якобы от имени СБУ

Служба безопасности Украина предупредила о новой кибергурозе. Оккупанты рассылают письма с вирусом якобы от имени СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

"Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ", - говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что для рассылки писем с вирусами противник использует популярные месседжеры. В сообщениях пользователям предлагают скачать файл с якобы "инструкцией действий на период военного времени".

"На самом деле - это вирусная программа", - предупредили в СБУ.

Основными целями врага являются государственные служащие. Оккупанты предполагают, что с помощью их телефоном смогут собрать конфиденциальную информацию.

Украинцев призвали внимательно относиться к любым сообщениям такого рода - СБУ подобных рассылок не делает.

Спецслужба опубликовала алгоритм действий: